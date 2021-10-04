Увечері 4 жовтня одна за однією впали соцмережі Instagram, Facebook, WhatsApp. Однак цим не обмежилося слідом за ними почалися проблеми і на інших майданчиках. Зокрема, після різкого відключення Instagram та Facebook користувачі ломонулися масово в Twitter. В результаті чого його робота погіршилася.

Однак в компанії Twitter не пропустили можливості пожартувати над конкурентами.

– Привіт, буквально всім, – написала компанія Twitter.

Список соцмереж і платформ, в яких стався збій:

Instagram;

Facebook;

WhatsApp;

Netflix;

Steam;

PlayStation;

Twitter;

Google;

Amazon.

Однак, відставити паніку, так як масштабний світовий збій поки тільки в Instagram, Facebook, WhatsApp, а решта платформи просто працюють з перебоями.

Збій у Instagram, Facebook і WhatsApp

Близько 18.40 4 жовтня в Instagram, Facebook і WhatsApp стався масштабний збій. Проблеми спостерігаються у багатьох користувачів, зокрема не відкриваються навіть стартові сторінки.

Користувачі у всьому світу скаржаться на те, що у них не виходить отримати доступ ні до додатків, ні до web-версій соцмереж.