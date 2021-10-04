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Інтернет

Здався навіть TikTok: які платформи впали слідом за Facebook та Instagram

4 Жовтня 2021, 20:58 Євгенія Шапоренко
Здався навіть TikTok: які платформи впали слідом за Facebook та Instagram

Увечері 4 жовтня одна за однією впали соцмережі Instagram, Facebook, WhatsApp. Однак цим не обмежилося слідом за ними почалися проблеми і на інших майданчиках. Зокрема, після різкого відключення Instagram та Facebook користувачі ломонулися масово в Twitter. В результаті чого його робота погіршилася.

Однак в компанії Twitter не пропустили можливості пожартувати над конкурентами.

– Привіт, буквально всім, – написала компанія Twitter.

Список соцмереж і платформ, в яких стався збій:

  • Instagram;
  • Facebook;
  • WhatsApp;
  • Netflix;
  • Steam;
  • PlayStation;
  • Twitter;
  • Google;
  • Amazon.
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Однак, відставити паніку, так як масштабний світовий збій поки тільки в Instagram, Facebook, WhatsApp, а решта платформи просто працюють з перебоями.

Збій у Instagram, Facebook і WhatsApp

Близько 18.40 4 жовтня в Instagram, Facebook і WhatsApp стався масштабний збій. Проблеми спостерігаються у багатьох користувачів, зокрема не відкриваються навіть стартові сторінки.

Користувачі у всьому світу скаржаться на те, що у них не виходить отримати доступ ні до додатків, ні до web-версій соцмереж.

Теги
Facebook , Instagram , Netflix , WhatsApp
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