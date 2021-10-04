Привет буквально всем: Twitter троллит Facebook и Instagram за сбои

В понедельник, 4 октября произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи соцсетей сообщают о проблемах.

В то же время Twitter, который в отличие от этих приложений работает в обычном режиме, решил потролить их.

Реакция Twitter на сбой в Instagram, Facebook и WhatsApp

Привет буквально всем.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

А на главной странице соцсети около отметки, что указывает местонахождение написано: где угодно. Таким образом Twitter намекает, что работает в любое время и в любом месте.

Сегодня вечером пользователи соцсетей начали массово жаловаться на то, что у них не работают популярные приложения. В частности, не открываются стартовые страницы в Instagram и Facebook.

А в WhatsApp остается невозможной отправка сообщений. Пока не известно, что стало причиной масштабного сбоя.

В то же время люди начали массово обсуждать соответствующий инцидент и остроумно шутить в Twitter.