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Привет буквально всем: Twitter троллит Facebook и Instagram за сбои

4 октября 2021, 21:06 Анастасія Рогожінська
Привет буквально всем: Twitter троллит Facebook и Instagram за сбои

В понедельник, 4 октября произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи соцсетей сообщают о проблемах.

В то же время Twitter, который в отличие от этих приложений работает в обычном режиме, решил потролить их.

Реакция Twitter на сбой в Instagram, Facebook и WhatsApp

  • Привет буквально всем.

А на главной странице соцсети около отметки, что указывает местонахождение написано: где угодно. Таким образом Twitter намекает, что работает в любое время и в любом месте.

Сегодня вечером пользователи соцсетей начали массово жаловаться на то, что у них не работают популярные приложения. В частности, не открываются стартовые страницы в Instagram и Facebook.

А в WhatsApp остается невозможной отправка сообщений. Пока не известно, что стало причиной масштабного сбоя.

В то же время люди начали массово обсуждать соответствующий инцидент и остроумно шутить в Twitter.

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Теги
Facebook , Instagram , Twitter , WhatsApp , Интернет , соцмережі
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