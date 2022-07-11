Хакери активно надсилають українцям небезпечні листи на гуманітарну тему. Зловмисники роблять це зі зламаних адрес держорганів України.

Експерти з кібербезпеки із CERT-UA при Держспецзв’язку заявили, що на електронні пошти українців почали надходити листи з темою Об’єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію України. Всередині посилки міститься файл у формі таблиці під назвою Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls.

У CERT-UA заявили, що при завантаженні таблиці на згадку про комп’ютер або смартфон, вірус obalt Strike Beacon у файлі проникне в систему пристрою. Відомо, що шкідливий код може непомітно викрадати дані, а також безповоротно знищувати особисті дані користувача.

Зараз дивляться

Зловмисники активно використовують теми, які цікавлять українців за умов війни.

У Держспецзв’язку заявили, що докладають зусиль для запобігання подальшому розсиланню листів. Експерти радять користувачам електронної пошти активно користуватися двофакторною автентифікацією – це помітно підвищить безпеку особистих даних та ускладнить роботу хакерам.

У липні хакери з UAC-0056 особливо активізувалися. Минулого тижня зловмисники розсилали українцям листи від прокуратури. У повідомленнях йшлося про вакансії на посади, які можуть зацікавити громадян. Як і очікувалося, в документі був вірус, призначений для зараження пристроїв.