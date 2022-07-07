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Українцям розсилають листи “з прокуратури” з небезпечним вірусом

7 Липня 2022, 12:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Українцям розсилають листи “з прокуратури” з небезпечним вірусом
Джерело: Pixabay

Відбувається нова кібератака на державні організації України через надсилання електронних листів.

У Держспецзв’язку попередили, що небезпечний лист надходить із темою – Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація про наявність вакансій та їхнє укомплектування.

Листи мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп’ютері та запуску файлу write.exe. Після цього пристрій буде вражений програмою Cobalt Strike Beacon.

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Активність асоціюють із діяльністю хакерської групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну в квітні та березні. Тоді вони розсилали українцям віруси під виглядом листів про Covid-19, у яких просять відкрити список та внести якісь дані. Якщо відкрити вміст листа, віруси GraphSteel та GrimPlant автоматично завантажаться на комп’ютер жертви.

Таким чином, зловмисники отримають доступ до базової інформації про пристрій користувача.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Кібератаки Хакерські атаки
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