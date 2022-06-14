Піратські програми допомагають хакерам: як захистити свої дані

Кіберзлочинці можуть красти дані за допомогою зламаних популярних програм. У Держспецзв’язку нагадали, як захистити себе та особисту інформацію у мережі.
Особливу небезпеку несуть платні програми, які завантажують багато користувачів зі сторонніх сайтів абсолютно безкоштовно. Самі послуги успішно зламали, щоб заощадити на оплаті послуг. Проте навіть у таких програмах часто ховаються віруси, які можуть викрасти паролі, і навіть дані банківської картки.
Компанія Avast повідомила про поширення вірусів через сайти, які дозволяють завантажувати популярні зламані програми – CCleaner Pro, Microsoft Office, Movavi Video Editor та багато інших. Хакери вміло підробляють сайти та роблять все, щоб вони відображалися на перших рядках у рекомендаціях пошукових систем.
Держспецзв’язок радить дотримуватися кількох простих правил, щоб захистити свої дані в мережі:
- Завжди користуйтесь ліцензійними програмами;
- Завантажуйте програми лише з офіційних сайтів розробника;
- Оцінюйте пошукову видачу під час запиту, щоби не потрапити на підроблений сайт зловмисників;
- Видаліть всі зламані програми, які раніше встановлювалися на пристрій;
- Регулярно оновлюйте програми, щоб ускладнити завдання хакерам та зловмисникам;
- Не використовуйте програми вітчизняного виробництва.
Щоб приховати від програм свого розташування, можна відключити геолокацію на iPhone. Процес займає кілька хвилин і дозволить збільшити час автономної роботи смартфона.