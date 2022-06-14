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Інтернет

Піратські програми допомагають хакерам: як захистити свої дані

14 Червня 2022, 17:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ноутбук
Джерело: Depositphotos

Кіберзлочинці можуть красти дані за допомогою зламаних популярних програм. У Держспецзв’язку нагадали, як захистити себе та особисту інформацію у мережі.

Особливу небезпеку несуть платні програми, які завантажують багато користувачів зі сторонніх сайтів абсолютно безкоштовно. Самі послуги успішно зламали, щоб заощадити на оплаті послуг. Проте навіть у таких програмах часто ховаються віруси, які можуть викрасти паролі, і навіть дані банківської картки.

Компанія Avast повідомила про поширення вірусів через сайти, які дозволяють завантажувати популярні зламані програми – CCleaner Pro, Microsoft Office, Movavi Video Editor та багато інших. Хакери вміло підробляють сайти та роблять все, щоб вони відображалися на перших рядках у рекомендаціях пошукових систем.

Зараз дивляться

Держспецзв’язок радить дотримуватися кількох простих правил, щоб захистити свої дані в мережі:

  1. Завжди користуйтесь ліцензійними програмами;
  2. Завантажуйте програми лише з офіційних сайтів розробника;
  3. Оцінюйте пошукову видачу під час запиту, щоби не потрапити на підроблений сайт зловмисників;
  4. Видаліть всі зламані програми, які раніше встановлювалися на пристрій;
  5. Регулярно оновлюйте програми, щоб ускладнити завдання хакерам та зловмисникам;
  6. Не використовуйте програми вітчизняного виробництва.

Щоб приховати від програм свого розташування, можна відключити геолокацію на iPhone. Процес займає кілька хвилин і дозволить збільшити час автономної роботи смартфона.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Кібератака Хакери
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