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Прикрываются гуманитаркой: украинцам массово рассылают письма с вирусами

11 июля 2022, 15:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хакер
Источник: Depositphotos

Хакеры активно рассылают украинцам опасные письма на гуманитарную тему. Злоумышленники делают это со взломанных адресов госорганов Украины.

Эксперты по кибербезопасности из CERT-UA при Госспецсвязи заявили, что на электронные почты украинцев начали приходить письма с темой Об’єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію України. Внутри посылки находится файл в форме таблицы с названием Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls.

В CERT-UA заявили, что при загрузке таблицы в память компьютера или смартфона, вирус obalt Strike Beacon в файле проникнет в систему устройства. Известно, что вредоносный код может незаметно красть данные, а также безвозвратно уничтожать личные данные пользователя

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Злоумышленники активно используют темы, которые интересуют украинцев в условиях войны.

В Госспецсвязи заявили, что прикладывают усилия для предотвращения дельнейшей рассылки писем. Эксперты советуют пользователям электронной почты активно пользоваться двухфакторную аутентификацию — это заметно повысит безопасность личных данных и усложнит работу хакерам.

В июле хакеры из организации UAC-0056 особенно активизировались. На прошлой недели злоумышленники рассылали украинцам письма от якобы прокуратуры. В сообщениях шла речь о вакансиях на должности, которые могут заинтересовать граждан. Как и ожидалось, в документе находился вирус, который предназначен для заражения устройств.

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Источник
Держспецзв’язку
Теги
Хакеры
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