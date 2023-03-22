Жителі Києва та області можуть придбати квиток на кільцеву електричку онлайн. Це можна зробити завдяки застосунку Київ Цифровий.
Документ має вигляд QR-коду, і його потрібно просканувати на валідаторі. Аналогічно працює система в метро та наземному транспорті столиці.
Про це повідомили в КМДА, і також склали інструкцію, як купити QR-квиток на електричку:
- Виберіть сервіс QR-квитки, а потім Кільцева електричка.
- Виберіть потрібну кількість квитків і спосіб оплати;
- Здійсніть оплату за допомогою банківської картки або платіжної системи – Apple Pay або Google Pay.
У міській адміністрації зазначили, що квиток одноденний – ним можна скористатися тільки в день придбання. Його вартість 15 грн.
Послуги для українців продовжують надавати в цифровому форматі – у Дія тепер можна отримати судове рішення онлайн. Ухвала матиме кваліфікований підпис судді, і буде повноцінним аналогом паперової довідки. Сервіс і надалі оновлюватиметься, надаючи все більше адміністративних послуг українцям у режимі онлайн.