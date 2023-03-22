Жителі Києва та області можуть придбати квиток на кільцеву електричку онлайн. Це можна зробити завдяки застосунку Київ Цифровий.

Документ має вигляд QR-коду, і його потрібно просканувати на валідаторі. Аналогічно працює система в метро та наземному транспорті столиці.

Про це повідомили в КМДА, і також склали інструкцію, як купити QR-квиток на електричку:

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Виберіть сервіс QR-квитки, а потім Кільцева електричка. Виберіть потрібну кількість квитків і спосіб оплати; Здійсніть оплату за допомогою банківської картки або платіжної системи – Apple Pay або Google Pay.

У міській адміністрації зазначили, що квиток одноденний – ним можна скористатися тільки в день придбання. Його вартість 15 грн.

Послуги для українців продовжують надавати в цифровому форматі – у Дія тепер можна отримати судове рішення онлайн. Ухвала матиме кваліфікований підпис судді, і буде повноцінним аналогом паперової довідки. Сервіс і надалі оновлюватиметься, надаючи все більше адміністративних послуг українцям у режимі онлайн.