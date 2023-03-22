Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Придбати квиток на кільцеву електричку можна онлайн: як це зробити

22 Березня 2023, 13:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Придбати квиток на кільцеву електричку можна онлайн: як це зробити
Джерело: Pexels

Жителі Києва та області можуть придбати квиток на кільцеву електричку онлайн. Це можна зробити завдяки застосунку Київ Цифровий.

Документ має вигляд QR-коду, і його потрібно просканувати на валідаторі. Аналогічно працює система в метро та наземному транспорті столиці.

Про це повідомили в КМДА, і також склали інструкцію, як купити QR-квиток на електричку:

Зараз дивляться
  1. Виберіть сервіс QR-квитки, а потім Кільцева електричка.
  2. Виберіть потрібну кількість квитків і спосіб оплати;
  3. Здійсніть оплату за допомогою банківської картки або платіжної системи – Apple Pay або Google Pay.

У міській адміністрації зазначили, що квиток одноденний – ним можна скористатися тільки в день придбання. Його вартість 15 грн.

Послуги для українців продовжують надавати в цифровому форматі – у Дія тепер можна отримати судове рішення онлайн. Ухвала матиме кваліфікований підпис судді, і буде повноцінним аналогом паперової довідки.  Сервіс і надалі оновлюватиметься, надаючи все більше адміністративних послуг українцям у режимі онлайн.

Читайте також:
Придбати квиток на кільцеву електричку можна онлайн: як це зробитиЗамінити водійське посвідчення можна в додатку Дія

Джерело
КМДА
Теги
Додаток Дія Електричка Київ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь