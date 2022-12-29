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Замінити водійське посвідчення можна в додатку Дія

29 Грудня 2022, 18:59
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Замінити водійське посвідчення можна в додатку Дія

У додатку Дія запустили бета-тест  одразу двох нових послуг – заміни водійського посвідчення, а також отримання довідки про несудимість.

Якщо ви загубили водійське посвідчення або змінили прізвище, не потрібно звертатися в сервісний центр МВС – замінити посвідчення водія можна у додатку Дія.

Більше того, зараз українці можуть не отримувати пластикове посвідчення, а користуватися лише цифровим.

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Отримати витяг про несудимість також можна в кілька кліків. Процес підготовки документа автоматизували – дані не потрібно вносити вручну, вони самі підтягуються з реєстрів.

Долучитися до бета-тесту нових послуг у Дії можна за посиланням.

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Останнім часом ЗМІ рясніють новинами про можливі зміни для водіїв у 2023 році. Що відомо про повернення техогляду, збільшення штрафів за перевищення швидкості та реформу автострахування, з’ясували Факти ICTV.

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Дія
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