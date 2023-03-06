В сервисе Дія теперь можно получить судовое решение онлайн. О новой услуге заявили в Минцифры, добавив инструкцию для получения документа.

Известно, что постановление будет иметь квалифицированную подпись судьи, и получит такую же юридическую силу, как и бумажный аналог.

Чтобы получить судовое у Дії, нужно выполнить несколько шагов:

Сейчас смотрят

Обновите сервис Дія до последней версии; Войдите в приложение и выберите категорию Услуги; В меню появится строка Судовые решения – откройте документ и загрузите его на смартфон.

Раньше для этого постановления нужно было ехать в суд, стоять в очередях и собирать перечень необходимых документов. Теперь его можно получить всего в несколько кликов.

Также глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал и появление новых электронных услуг, связанных с судебной системой.

– Электронные судебные решения – часть глобальной цифровизации судебной системы Украины. Ранее команда Минцифры уже запустила в Дії оповещение о судебных делах. Работаем над следующими услугами, – заявил Федоров.

Впрочем, далеко не все идеи получается реализовать по плану – недавно Рада провалила законопроекты о растаможке авто в Дія. До этого Минцифры подготовили законодательную базу для этой популярной услуги в Украине, и даже сделали калькулятор для просчета растаможки по новым правилам.