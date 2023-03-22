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Приобрести билет на кольцевую электричку можно онлайн: как это сделать

22 марта 2023, 13:24
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Приобрести билет на кольцевую электричку можно онлайн: как это сделать
Источник: Pexels

Жители Киева и области могут приобрести билет на кольцевую электричку онлайн. Это можно сделать благодаря приложению Киев Цифровой.

Документ имеет вид QR-кода, и его нужно просканировать на валидаторе. Аналогично работает система в метро и наземном транспорте столицы.

Об этом сообщили в КМГА, и также составили инструкцию, как купить QR-билет на электричку:

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  1. Выберите сервис QR-билеты, а затем Кольцевая электричка.
  2. Выберите нужное количество билетов и способ оплаты;
  3. Осуществите оплату с  помощью банковской карты или платежной системы — Apple Pay или Google Pay.

В городской администрации отметили, что билет однодневный — им можно воспользоваться только в день приобретения. Его стоимость 15 грн.

Услуги для украинцев продолжают предоставлять в цифровом формате — в Дія теперь можно получить судовое решение онлайн. Постановление будет иметь квалифицированную подпись судьи, и будет полноценным аналогом бумажной справки. Сервис и дальше будет обновляться, предоставляя все больше административных услуг украинцам в режиме онлайн.

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Источник
КГГА
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