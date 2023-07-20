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Прозрачные автобусы и вазоны в самолетах: ИИ показал, каким будет будущее в 2123 году

20 июля 2023, 12:38
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Майбутнє
Источник: Unsplash

Искусственный интеллект спрогнозировал будущее, которое нас ждет в 2123 году. Спустя 100 лет привычные вещи изменятся до неузнаваемости — самое время узнать, как будут жить наши потомки.

К примеру, смартфоны будут прозрачными, но при этом их форма останется прежней. 

Штучний Інтелект

Салоны самолетов будут выглядеть как комнаты в футуристичных фильмах. Даже огромные горшки с растениями будут радовать глаза пассажиров.

Штучний Інтелект

Холодильники станут намного большими, свободное место займут новые отделения для различной еды. Искусственный интеллект показал холодильник будущего с прозрачными передними дверями.

Штучний Інтелект

За 100 следующих лет изменится даже туалет — унитаз будет больше похожим на спорткар, а не на привычный керамический унитаз.

Штучний Інтелект

Автобусы и другой общественный транспорт не будут занимать половину улицы — они будут компактнее, при этом оставляя полезное пространство для пешеходов.

Штучний Інтелект

Для тех, кто не хочет делить транспорт с остальными, искусственный интеллект показал и авто будущего — оно выглядит максимально футуристично и намекает на возможности очень быстрого передвижения.

Штучний Інтелект

Но есть и аналогичные сервисы, которые помогают улучшать сегодняшние реалии — в Украине заработал сервис Bard. Это чат-бот на основе искусственного интеллекта, который способен сам собирать информацию из сети и  давать ответы на конкретные вопросы.

Фото: Buzzfeed

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