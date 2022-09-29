Нові навушники AirPods Pro 2 від Apple перевірили на ремонтопридатність. Експерти з iFixit з’ясували, наскільки легко замінити основні деталі, що прямо впливає на живучість гаджета.

Як виявилося, Apple не переймається заміною компонентів навушників.

– Їх взагалі не можна відремонтувати. Як тільки ви відкриєте один із навушників, можете про нього забути. Що стосується кейсу MagSafe, він втратить свій зовнішній вигляд, тож краще так не робити, – заявили експерти.

І хоча компанія планує до 2030 року стати повністю екологічно чистою компанією, корпорація досі продовжує продавати електронні гаджети, які неможливо ремонтувати. Після ламання навушники вирушають на звалище.

Зараз дивляться

– Просторовий звук, що налаштовується, може дати вам чудове відтворення, але чи може він заглушити почуття провини за те, що ви носите електронні відходи майбутнього, що не підлягають ремонту? Може, Apple варто почати думати інакше? – запитали в iFixit.

Серед іншого, AirPods Pro 2 в технічному плані набагато кращий за своїх попередників – з’явився новий режим налаштування просторового звуку, підтримку Bluetooth 5.3, а також потужний кейс для зарядки MagSafe.

Нагадаємо, що й у новеньких смартфонах від Apple спостерігаються проблеми. Наприклад, в iPhone 14 відшаровується фарба із задньої панелі. Матовий шар буквально відвалюється від незначних подряпин, через що гаджет втрачає зовнішній вигляд.