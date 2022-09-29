Новые наушники AirPods Pro 2 от Apple проверили на ремонтопригодность. Эксперты из iFixit выяснили, насколько легко заменить основные детали, что напрямую влияет на живучесть гаджета.

Как оказалось, Apple не переживает насчет замены компонентов наушников.

— Их вообще нельзя починить. Как только вы вскроете один из наушников, можете о нем забыть. Что касается кейса MagSafe, он потеряет свой внешний вид, поэтому лучше так не делать, — заявили эксперты.

И хотя компания планирует к 2030 году стать полностью экологически чистой компанией, корпорация все еще продолжает продавать электронные гаджеты, которые невозможно ремонтировать. После поломки наушники отправляются на свалку.

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— Настраиваемый пространственный звук может дать вам отличное воспроизведение, но может ли он заглушить чувство вины за то, что вы носите не подлежащие ремонту электронные отходы будущего? Может Apple стоит начать мыслить иначе? — задались вопросом в iFixit.

Среди прочего, AirPods Pro 2 в техническом плане намного лучше своих предшественников — появился новый режим настройки пространственного звука, поддержку Bluetooth 5.3, а также мощный кейс для зарядки MagSafe.

Напомним, что и в новеньких смартфонах от Apple наблюдаются проблемы. К примеру, в iPhone 14 отслаивается краска с задней панели. Матовый слой буквально отваливается от незначительных царапин, из-за чего гаджет теряет внешний вид.