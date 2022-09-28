У Apple назвали причину видалення сервісів російської соцмережі VK в магазині App Store для iPhone. Як виявилося, власники VK перебувають під санкціями Великої Британії.

Причину блокування прокоментував представник Apple Адам Дем. Він підтвердив, що програми видалені в App Store у всьому світі, а облікові записи розробників заблоковані.

Щоправда, користувачі, у яких на iPhone вже встановлено VK, можуть і надалі відкривати програму. Схоже, Google поки не поспішає слідувати за Apple – сервіси все ще доступні на пристроях Android через Google Play.

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ВКонтакте – друга за величиною інтернет-компанія в Росії після Яндекса. Корпорацію було створено 2006 року Павлом Дуровим, який залишив РФ на тлі небажання співпрацювати з місцевою владою.

Крім доступу до великої російської соцмережі, користувачі Apple тепер не мають доступу до програм VK Музика, VK Кліпи, VK Месенджер, VK Play, VK Адмін, Пошта Mail.Ru та Хмара Mail.Ru тощо.

Про те, що Apple заблокувала VK та Mail.ru в App Store, стало відомо наприкінці вересня. Це стосується санкцій, які Велика Британія запровадила як відповідь на фіктивні референдуми – вони проводяться на території тимчасово окупованих територій України. Санкції зачепили 23 керівників Газпромбанку, пов’язаного з VK.