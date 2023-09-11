Ілон Маск висміяв Apple напередодні презентації iPhone 15. Мільярдер і глава Tesla не оцінив старань виробника електроніки за останній рік.

Так, у соцмережі X (Twitter) журналіст Трунг Фан зазначив, що Apple витратила рекордні $26 млрд у 2022 році на дослідження і розробки для своїх гаджетів. Він також показав, що майбутній iPhone 15 буде всього на 1 г легшим за свого попередника, а ось зовні важливих змін не очікується.

Bang for buck seems lowish — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2023

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На повідомлення журналіста відреагував Ілон Маск – він заявив, що співвідношення ціни та якості досліджень і смартфонів здаються занадто низькими. Це прямий натяк на те, що проривів від компанії не варто чекати, а от коштів на це було витрачено чимало.

Скептично до новинок можна поставитися не тільки через думку Маска – очікується, що ціни на iPhone 15 помітно підвищаться, якщо порівнювати з торішніми моделями. Наприклад, топовий iPhone 15 Pro Max з 2 ТБ сховищем може отримати ціну в $2500. Можливо, що більшість моделей подорожчає до $200.