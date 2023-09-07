Модель iPhone 15 Pro Max може стати першим смартфоном компанії, вартість якого перевищить позначку в $2 тис. Такі оцінки оглядачів видання T3, базуються на кількох наявних фактах.

Ціна моделі iPhone 14 Pro Max із обсягом сховища в 1 ТБ на офіційному сайті виробника тримається на рівні $1 600. При цьому смартфону вже майже рік. Інсайдери вважають, що вартість наступника збільшиться щонайменше на $200, враховуючи економічну ситуацію та тотальне подорожчання товарів і послуг.

Очікується, що це буде першим серйозним підвищенням вартості у преміум-сегменті iPhone за пʼять років. Смартфон зі сховищем на 2 ТБ взагалі може стати рекордсменом: за прогнозами, його ціна сягне близько $2 500.

Крім очевидних причин для зростання цін на кшталт інфляції, є ще кілька факторів. По-перше, iPhone 15 (або принаймні моделі Pro) будуть виготовлені з титану. Він міцніший та легший за стандартний для цих смартфонів алюміній, проте дорожчий. Якщо вірити витокам, то камера iPhone 15 Pro Max отримає перископічну лінзу, що покращить оптичний зум.