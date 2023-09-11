Илон Маск высмеял Apple накануне презентации iPhone 15. Миллиардер и глава Tesla не оценил стараний производителя электроники за последний год.
Так, в соцсети X (Twitter) журналист Трунг Фан отметил, что Apple потратила рекордные $26 млрд в 2022 году на исследования и разработки для своих гаджетов. Он также показал, что будущий iPhone 15 будет всего на 1 грамм легче за своего предшественника, а вот внешне важных изменений не ожидается.
Bang for buck seems lowish
— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2023