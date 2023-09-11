11 сентября 2023, 14:44 Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle

Илон Маск высмеял Apple накануне презентации iPhone 15. Миллиардер и глава Tesla не оценил стараний производителя электроники за последний год. Так, в соцсети X (Twitter) журналист Трунг Фан отметил, что Apple потратила рекордные $26 млрд в 2022 году на исследования и разработки для своих гаджетов. Он также показал, что будущий iPhone 15 будет всего на 1 грамм легче за своего предшественника, а вот внешне важных изменений не ожидается. Bang for buck seems lowish — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2023

На сообщения журналиста отреагировал Маск — он заявил, что соотношение цены и качества исследований и смартфонов кажутся слишком низкими. Это прямой намек на то, что прорывов от компании не стоит ждать, а вот средства на это было потрачено немало.

Скептически к новинкам можно относиться не только из-за мнения Маска — ожидается, что цены на iPhone 15 заметно повысятся, если сравнивать с прошлогодними моделями. К примеру, топовый iPhone 15 Pro Max с 2 ТБ хранилищем может получить цену в $2500. Возможно, что большинство моделей подорожает до $200.