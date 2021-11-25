Эксперты по кибербезопасности из Dr.Web обнаружили около 190 приложений, которыми прикрывались вирусы типа Trojan. Вредоносный код заразил устройства более 9,3 млн пользователей по всему миру.

Все приложения были обнаружены в магазине Huawei App Gallery, который активно используется китайскими смартфонами. Сами программы действительно работают — их можно запустить и играть. Однако их задача в другом — они должны были привлечь как можно больше пользователей.

Сотрудники Dr.Web сообщают, что вирусы запрашивали доступ к звонкам и другим данным, и собирали информацию о пользователях. Trojan передавал хакерам номер телефона жертвы, местоположение устройства, параметры сети и другие настройки. Такие данные могут продаваться на черном рынке, или же использоваться для нативной рекламы.

Известно, что большинство из них нацелены на русскоязычных игроков — весь интерфейс был доступен на этом языке.

Эксперты рекомендуют скачивать приложения только в проверенных магазинах — в Google Play и App Store. Также стоит проверять программы на вредоносный код — антивирусные программы с этим отлично справляются.

Помимо кражи информации, злоумышленники хотят заполучить контроль к устройству. Эксперты по безопасности опубликовали топ самых популярных паролей 2021 года. Самой популярной защитой оказалась последовательная комбинация цифр – 123456.