Розробник сервісів для безпеки в інтернеті Nord Security опублікував рейтинг 200 найпопулярніших паролів 2021 року. Компанія проаналізувала базу даних на 4 терабайти та зібрала статистику щодо 50 країн світу, зокрема і України.
Найпопулярнішим паролем у всьому світі є комбінація цифр – 123456. Його використовували 103 млн разів. Також у рейтинг 10 найпопулярніших паролів світу потрапили:
- 123456789;
- 12345;
- qwerty;
- password;
- 12345678;
- 111111;
- 123123;
- 1234567890;
- 1234567
За даними Nord Security, для злому таких паролів хакерам знадобиться менше однієї секунди. Тому не варто їх використовувати для облікових записів з важливими даними.
В Україні найпопулярнішим паролем є – qwerty. Його використовували понад 300 тис. разів. Також українці часто користуються такими паролями:
- 123456;
- 123456789;
- 1234567890;
- 12345678;
- qwerty123;
- qwertyuiop;
- 1234567;
- password;
- 1qaz2wsx.
Компанія Nord Security наголошує на тому, що задля безпеки даних потрібно обирати складний пароль. Він має містити щонайменше 12 символів, різну комбінацію великих і малих літер, цифр тощо. Також рекомендують використовувати генератори паролів.
Крім того, небезпечно використовувати один пароль для декількох облікових записів. Якщо хакери дізнаються пароль до одного з профілів, під загрозою зламу опиняться і всі інші.
Змінювати паролі рекомендують кожні 90 днів. А щоб не забути їх, краще користуватися спеціальними сервісами для збереження паролів.