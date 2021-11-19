Розробник сервісів для безпеки в інтернеті Nord Security опублікував рейтинг 200 найпопулярніших паролів 2021 року. Компанія проаналізувала базу даних на 4 терабайти та зібрала статистику щодо 50 країн світу, зокрема і України.

Найпопулярнішим паролем у всьому світі є комбінація цифр – 123456. Його використовували 103 млн разів. Також у рейтинг 10 найпопулярніших паролів світу потрапили:

123456789;

12345;

qwerty;

password;

12345678;

111111;

123123;

1234567890;

1234567

За даними Nord Security, для злому таких паролів хакерам знадобиться менше однієї секунди. Тому не варто їх використовувати для облікових записів з важливими даними.

В Україні найпопулярнішим паролем є – qwerty. Його використовували понад 300 тис. разів. Також українці часто користуються такими паролями:

123456;

123456789;

1234567890;

12345678;

qwerty123;

qwertyuiop;

1234567;

password;

1qaz2wsx.