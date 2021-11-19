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Можна зламати за 1 секунду: найпопулярніші паролі серед українців

19 Листопада 2021, 16:13
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
пароль
Джерело: Depositphotos

Розробник сервісів для безпеки в інтернеті Nord Security опублікував рейтинг 200 найпопулярніших паролів 2021 року. Компанія проаналізувала базу даних на 4 терабайти та зібрала статистику щодо 50 країн світу, зокрема і України.

Найпопулярнішим паролем у всьому світі є комбінація цифр – 123456. Його використовували 103 млн разів. Також у рейтинг 10 найпопулярніших паролів світу потрапили:

  • 123456789;
  • 12345;
  • qwerty;
  • password;
  • 12345678;
  • 111111;
  • 123123;
  • 1234567890;
  • 1234567

За даними Nord Security, для злому таких паролів хакерам знадобиться менше однієї секунди. Тому не варто їх використовувати для облікових записів з важливими даними.

В Україні найпопулярнішим паролем є – qwerty. Його використовували понад 300 тис. разів. Також українці часто користуються такими паролями:

  • 123456;
  • 123456789;
  • 1234567890;
  • 12345678;
  • qwerty123;
  • qwertyuiop;
  • 1234567;
  • password;
  • 1qaz2wsx.

Компанія Nord Security наголошує на тому, що задля безпеки даних потрібно обирати складний пароль. Він має містити щонайменше 12 символів, різну комбінацію великих і малих літер, цифр тощо. Також рекомендують використовувати генератори паролів.

Крім того, небезпечно використовувати один пароль для декількох облікових записів. Якщо хакери дізнаються пароль до одного з профілів, під загрозою зламу опиняться і всі інші.

Змінювати паролі рекомендують кожні 90 днів. А щоб не забути їх, краще користуватися спеціальними сервісами для збереження паролів.

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