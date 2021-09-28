Google закрила доступ до акаунтів власникам пристроїв під управлінням застарілих версій ОС Android 2.3.7. Про це повідомляється в службі підтримки компанії.

Зміни набрали чинності 27 вересня, і вони спрямовані на забезпечення безпеки даних мільйонів користувачів. Користувачі смартфонів на застарілих ОС не зможуть увійти в облікові записи в сервісах Google, таких як Gmail, YouTube і Карти. При спробі входу, система буде сповіщати про некоректні дані.

Більш ранні версії ОС від Google мають величезну кількість вразливостей, які неможливо закрити. Ними можуть активно користуватися хакери для отримання доступу до особистої інформації.

– Якщо на вашому пристрої є можливість оновитися до версії Android (3.0+), ми радимо вам зробити це, щоб зберегти доступ до додатків і служб Google, – йдеться в блозі компанії.

Щоб користуватися всіма послугами Google, необхідно користуватися гаджетом з Android від версії 3.0. Сервіси автоматично перевірятимуть актуальність ОС, на якій працює пристрій.

Однак компанія не поспішає прибирати лазівку — увійти в облікові записи все ще можна за допомогою вбудованого браузера, навіть на застарілому смартфоні. Всі сервіси Google доступні в форматі веб-сторінок.

Пошуковик не сидить на місці — нещодавно Google запустила тестування нової функції для користувачів YouTube. Тепер кожен охочий зможе завантажити відео прямо з браузера на пристрій — комп’ютер, планшет або смартфон. Правда, новинка буде доступною для підписників Premium.