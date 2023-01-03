Apple зменшує виробництво низки своїх пристроїв. Йдеться про iPhone, годинники Apple Watch, навушники AirPods і ноутбуки MacBook. В усьому винен низький попит, який також негативно впливає і на ринок.

Подібні кроки компанія зробила щодо iPhone 14 ще минулого року – продажі не виправдали прогнозів і були набагато гіршими, ніж у iPhone 13 на старті.

Примітно, що ці чотири девайси – найважливіші пристрої для Apple, і прогнози на ринку електроніки явно невтішні. Крім зниженого попиту, проблем додають і карантинні обмеження через Covid-19 у Китаї, де виробляється левова частка пристрою американської компанії.

Зараз дивляться

Раніше аналітики TrendForce заявляли, що продажі iPhone 14 восени склали всього 78 млн смартфонів. Вже в 2023 році всі моделі iPhone продаватимуться менше на 22%.

Крім низького попиту, компанія також підвищує вартість своїх послуг для вірних клієнтів. Так, тепер за заміну акумулятора в iPhone, iPad або MacBook доведеться віддати більше на $20-50, залежно від моделі ґаджета. Зміни набудуть чинності вже у березні 2023 року і поширяться на всі сертифіковані центри.