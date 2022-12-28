Проти компанії Apple подали колективний позов у Нью-Йорку через те, що її гаджети некоректно визначають стан здоров’я користувачів із темною шкірою. Йдеться про годинник Apple Watch.

Як стверджують позивачі, датчик кисню в крові Apple Watch має расові упередження проти людей з темним відтінком шкіри, а тому – некоректно відображають їхній стан здоров’я. Про це пише Apple Insider.

Виступаючий на боці звинувачення Алекс Моралес послався на дослідження, згідно з яким пульсоксиметри у годиннику показували темношкірим користувачам неточні дані. У той час, як ті піддавалися підвищеному ризику захворювань під час пандемії Covid-19.

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Моралес подав позов 24 грудня від імені всіх споживачів Нью-Йорка, які купили Apple Watch протягом терміну давності. Він також подав до суду від імені мешканців Аляски, Арканзасу, Айдахо, Айови, Міссісіпі, Північної Кароліни, Північної Дакоти, Юти та Вайомінгу відповідно до законів цих штатів про шахрайство зі споживачами.

Компанія поки що ніяк не відреагувала на судовий позов.

Apple Watch вже стикалися з проблемами щодо шкіри. Ще у 2015 році користувачі скаржилися, що чорні татуювання на зап’ястях заважають роботі серцевого датчика пристрою.

Тоді в компанії сказали, що чорнило справді може вплинути на роботу датчика серцевого ритму.