Apple уменьшает производство ряда своих устройств. Речь идет об iPhone, часах Apple Watch, наушниках AirPods и ноутбуках MacBook. Всему виной низкий спрос, который также негативно влияет и на рынок.

Подобные шаги компания предприняла касательно iPhone 14 еще в прошлом году — продажи не оправдали прогнозов и были намного хуже, чем у iPhone 13 на старте.

Примечательно, что эти 4 девайса — самые важные устройства для Apple, и прогнозы на рынке электроники явно неутешительные. Помимо сниженного спроса, проблем добавляют и карантинные ограничения из-за Covid-19 в Китае, где и производится львиная доля устройства американской компании.

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Ранее аналитики TrendForce заявляли, что продажи iPhone 14 осенью составили всего 78 млн смартфонов. Уже в 2023 году все модели iPhone будут продаваться меньше на 22%.

Помимо низкого спроса, компания также повышает стоимость своих услуг для верных клиентов. Так, теперь за замену аккумулятора в iPhone, iPad, или MacBook придется отдать больше на $20-50, в зависимости от модели гаджета. Изменения вступят в силу уже в марте 2023 года и распространятся на все сертифицированные центры.