Компанія Apple підіймає цінник на послугу із заміни акумуляторів у багатьох своїх пристроях. Так, зміни в ціні торкнуться більшості iPhone, iPad та Mac.

Зміни заплановані на 1 березня – Apple намагалася приховати цю інформацію, розмістивши новину дрібним текстом під цінником за послугу.

На скільки підвищиться ціна, залежить від моделі пристрою. Це стосується заміни батареї поза гарантією – здебільшого у сертифікованих сервісних центрах.

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Наприклад, заміна компонента для моделей iPhone 14 збільшена на $20. Так, для пристроїв з кнопкою Home це обійдеться замість $49 у цілих $69. Для смартфонів з Face ID – $89 замість $69.

Старі цінники були впроваджені ще у 2019 році після того, як Apple звинуватили в уповільненні працездатності старих девайсів.

Вартість послуги для всіх моделей MacBook Air підняли на $30. Для топових MacBook Pro – на $50.

Для багатьох версій iPad цінник також виріс на $20.

Наприкінці грудня Apple знову нашкодила своїй репутації – компанію звинуватили в расизмі через розумний годинник Apple Watch. Як стверджують позивачі, датчик кисню в крові Apple Watch має расові упередження проти людей з темним відтінком шкіри, а тому некоректно відображає їхній стан здоров’я.

Щоправда, оптичний датчик погано працює і в тому випадку, коли на руці є татуювання. Через фарбу дані про пульс можуть відображатися неправильно.