Світовий дефіцит мікросхем для електроніки триватиме й у 2022 році. Про це повідомив один із провідних аналітиків JPMorgan, співдиректор з досліджень у галузі технологій в АТР Гокул Харіхаран.

Він зазначив, що в середині року ситуація може покращитися на тлі доступності більшого обсягу постачання. Проте перші шість місяців будуть характеризуватися дефіцитом.

Деякі аналітики та інвестори очікують, що дефіцит збережеться до 2023 року, проте експерти JPMorgan налаштовані більш оптимістично.

JPMorgan рекомендує інвесторам звертати увагу на більш довгострокові тренди на ринку напівпровідників, які більшою мірою можна вважати структурними, ніж циклічними.

До структурних трендів, як правило, відносяться перманентні зміни в галузі, тоді як на циклічні тренди впливає бізнес-цикл, і вони зазвичай повертаються до початкової точки після кількох років.

Варто зауважити, що брак мікросхем негативно впливає на низку галузей: від автомобілебудування до виробництва побутових приладів, персональних комп’ютерів та смартфонів.

Це позначилося й на українському ринку, вже на початку жовтня на складі постачальників авто був дефіцит.

Мікросхеми друкують на кремнієвих пластинах, і їхнє виробництво різко скоротилося за останній рік в усьому світі. З цією проблемою доведеться боротися вже виробникам електротехніки.