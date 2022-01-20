Процессоры и видеокарты для компьютеров и ноутбуков подорожают на 20% в 2022 году. Цены поднимут сами крупнейшие производители компонентов — AMD, Intel, NVIDIA.

Китайские инсайдеры уверяют, что изменения введут в связи с внешними факторами — высокой стоимостью доставки компонентов и дефицитом микросхем. Последняя проблема стала серьезной еще в 2021 году, когда даже Apple была вынуждена сократить производство новеньких iPhone.

Самая большая в мире компания по производству полупроводников TSMC уже увеличила расценки на создание чипов, что повлечет за собой подорожание следующих процессоров — AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 6000H/U, NVIDIA GeForce RTX 40 и Intel ARC.

Даже сейчас актуальные видеокарты практически невозможно купить. Если комплектующие и появляются в магазинах, их моментально заказывают перекупщики, чтобы потом продать в несколько раз дороже.

Известно, что TSMC заявила о подорожании своих услуг еще в августе 2021 года, но тогда изменения коснулись далеко не всех компаний. Еще тогда корпорация заявила, что дефицит микросхем сохранится до 2023 года, пока компании не смогут усилить свою производственную мощность.

И хотя видеокарты сейчас в дефиците, на рынке видеоигр может состояться очень крупная сделка — Microsoft покупает компанию Activision Blizzard за $68,7 млрд. Компания занимается производством крупных игр. Возможно, некоторые из них сделают эксклюзивом для Xbox — консоли Microsoft.