Компанія Microsoft хоче придбати розробника ігор Activision Blizzard за $68,7 млрд. Якщо угода відбудеться, вона стане найбільшою за всю 46-річну історію творця Windows.

Microsoft запропонувала Activision унікальні умови — компанія хоче заплатити $68,7 млрд при капіталізації Activision у $48 млрд.

Вперше чутки про можливе поглинання Activision Blizzard з’явилися на тлі скандалу навколо компанії – у липні 2021 року корпорацію звинуватили у пропаганді культури постійних сексуальних домагань і навіть подали до суду. Співробітники почали масово повідомляти про інциденти на робочому місці, і зараз усередині компанії активно ведуться розслідування зі звільненнями.

До набуття чинності угоди компанії працюватимуть незалежно один від одного, але вже після злиття Activision працюватимуть під керівництвом глави Microsoft Gaming Філа Спенсера.

Зараз процес угоди перебуває на стадії перевірки регуляторами — вони мають дозволити злиття, якщо вона не створюватиме монополію на ринку IT-компаній та відеоігор.

Відомо, що глава Blizzard Боббі Котик збереже свою посаду, як мінімум, до кінця угоди. Раніше його звинувачували у образливій поведінці по відношенню до співробітників компанії – понад 1 500 підлеглих підписали петицію про його звільнення з посади генерального директора.