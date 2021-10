Компанія Apple планує провести другу осінню презентацію 18 жовтня. За даними інсайдерів, корпорація може представити нові ноутбуки MacBook і навушники AirPods.

Apple розіслала запрошення закордонним ЗМІ, а старший віце-президент Apple з маркетингу Грег Джосвіак опублікував інформацію про плани компанії.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021