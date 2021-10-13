Компанія Apple планує провести другу осінню презентацію 18 жовтня. За даними інсайдерів, корпорація може представити нові ноутбуки MacBook і навушники AirPods.

Apple розіслала запрошення закордонним ЗМІ, а старший віце-президент Apple з маркетингу Грег Джосвіак опублікував інформацію про плани компанії.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Анонс AirPods прогнозували на 14 вересня, під час першої осінньої презентації компанії у 2021 році, але цього не сталося. За даними експертів, навушники будуть позиціювати як бюджетну модель. Серед змін в дизайні – AirPods 3 нагадуватимуть топові AirPods Pro, і це стосується зарядного кейса.

Топові MacBook Pro від Apple востаннє оновлювали у 2019 році — саме час здивувати публіку новими функціями та можливостями.

Найімовірніше, ноутбуки працюватимуть на чипсетах власного виробництва Apple – попередні моделі працюють на процесорах від Intel.

Сама презентація Apple транслюватиметься на сайті компанії — її заздалегідь запишуть, тож фанати компанії будуть переглядати вже готовий ролик. Віртуальні презентації корпорація проводить з 2020 року через пандемію.

Нагадаємо, що під час попереднього заходу Apple показала нові iPhone 13, планшети iPad, а також розумні годинники Apple Watch Series 7.