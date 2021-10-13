Компания Apple планирует провести вторую осеннюю презентацию 18 октября. По данным инсайдеров, корпорация может представить новые ноутбуки MacBook и наушники AirPods.

Apple разослала приглашения зарубежным СМИ, а старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак опубликовал информацию о планах компании.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Анонс AirPods прогнозировали на 14 сентября, во время первой осенней презентации компании в 2021 году, но этого не произошло. По данным экспертов, наушники будут позиционировать как бюджетную модель. Среди изменений в дизайне — AirPods 3 будут напоминать топовые AirPods Pro, и это касается зарядного кейса.

Топовые MacBook Pro от Apple в последний раз обновляли в 2019 году — самое время удивить публику новыми функциями и возможностями.

Скорее всего, ноутбуки будут работать на чипсетах собственного производства Apple — предыдущие модели работают на процессорах от Intel.

Сама презентация Apple будет транслироваться на сайте компании — ее заранее запишут, так что фанаты компании будут смотреть уже готовый ролик. Виртуальные презентации корпорация проводит с 2020 года из-за пандемии.

Напомним, что во время предыдущего мероприятия Apple показала новые iPhone 13, планшеты iPad, а также умные часы Apple Watch Series 7.