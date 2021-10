Компания Apple планирует провести вторую осеннюю презентацию 18 октября. По данным инсайдеров, корпорация может представить новые ноутбуки MacBook и наушники AirPods.

Apple разослала приглашения зарубежным СМИ, а старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак опубликовал информацию о планах компании.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021