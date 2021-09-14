Компанія Apple провела щорічну презентацію нових пристроїв, яка відбулася 14 вересня. Корпорація представила відразу кілька новинок — смартфони iPhone 13 з поліпшеною камерою, нові планшети iPad і iPad mini, а також розумні годинники Apple Watch Series 7.

iPhone 13 та iPhone 13 mini

Компанія представила відразу чотири моделі нових смартфонів: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

Нові смартфони майже не відрізняються дизайном від торішніх моделей. Зміни торкнулися вирізу на верхній частині екрану — його помітно зменшили. Розташування задніх датчиків камери також змінили — тепер вони розташовані діагонально.

Всі моделі отримали новий процесор A15 Bionic – чипсет помітно прискорить роботу смартфонів.

Базові версії iPhone 13 та iPhone 13 mini отримали поліпшену стабілізацію завдяки оновленому основному датчику камери. Знімання в темний час доби буде якіснішим.

Автономність в бюджетних моделях теж поліпшили.

iPhone 13 та iPhone 13 не будуть продаватися з 64 Гб внутрішнього сховища — мінімальний обсяг доступний в розмірі 128 Гб.

Ціни на смартфони:

iPhone 13 mini – від $699;

iPhone 13 – від $799;

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max

Топові версії смартфонів також оснащені процесором A15 від Apple, а дисплеї отримали підтримку частоти до 120 Гц.

Розміри пристроїв залишилися без змін.

Головні нововведення знаходяться в камерах — основний датчик отримав можливість мікрознімання, всі три об’єктиви отримали підтримку нічного режиму. Компанія також додала кінематографічний режим — з його допомогою можна застосовувати фокус після знімання. У пам’яті пристрою зберігається інформація про глибину кадру.

Для любителів якісних відео з’явилася функція ProRes Video – тепер відео можна зняти в форматі 4K 30 FPS для обробки в додатках на кшталт Final Cut Pro.

За заявою Apple, iPhone 13 Pro Max – найживучіший iPhone в історії. Він стане рекордсменом за автономністю.

iPhone 13 Pro і Pro Max отримали максимальну модифікацію з 1 ТБ внутрішнього сховища.

Ціни на топові смартфони:

iPhone 13 Pro – від $999;

iPhone 13 Pro Max – від $1099.

Apple Watch Series 7

Компанія також представила оновлену лінійку розумних годинників.

Серед головних змін — збільшений дисплей завдяки вузьким рамкам.

Компанія оснастила годинники унікальними циферблатами, які підлаштовуються під звички та стиль життя користувача.

Apple подбала і про міцність новинок – Watch Series 7 отримали переднє скло і колишній рівень захисту від води та пилу.

Ціна на Apple Watch 7 починається від $399, а в продаж вони надійдуть вже цієї осені.

iPad і iPad mini

Базова версія планшета отримала чипсет A13, який забезпечив приріст продуктивності на 20% в порівнянні з попередньою моделлю.

Фронтальна камера отримала 12-мегапіксельний датчик.

Новинка також отримала підтримку клавіатури та Apple Pencil, а також функцію True Tone. Тепер екран може підлаштовуватися під навколишнє температуру.

Зовні планшет практично не відрізняється від попередника.

Ціна на новий iPad починається від $329.

Компактний iPad mini отримав набагато більше оновлень. Рамки навколо дисплея помітно зменшилися — тепер він схожий на iPad Pro.

Планшет працює на чипсеті A15, а розмір екрану складає 8,3 дюйма.

Замість FaceID компанія оснастила новинку сканером відбитків пальців в кнопці.

Планшет заряджатиметься за допомогою порту USB-C, а також підтримуватиме 5G.

Основна камера – 12-мегапіксельний датчик, а фронтальна – 12-мегапіксельний широкоформатний з підтримкою Center Stage.

Новинка також отримала підтримку Apple Pencil з магнітною зарядкою.

Ціна на iPad Mini становить від $499.

Компанія планує не обмежуватися вересневою презентацією — фанати очікують до кінця року анонсу навушників AirPods 3, а також комп’ютера Mac.