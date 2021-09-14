Компанія Apple провела щорічну презентацію нових пристроїв, яка відбулася 14 вересня. Корпорація представила відразу кілька новинок — смартфони iPhone 13 з поліпшеною камерою, нові планшети iPad і iPad mini, а також розумні годинники Apple Watch Series 7.
iPhone 13 та iPhone 13 mini
Компанія представила відразу чотири моделі нових смартфонів: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.
Нові смартфони майже не відрізняються дизайном від торішніх моделей. Зміни торкнулися вирізу на верхній частині екрану — його помітно зменшили. Розташування задніх датчиків камери також змінили — тепер вони розташовані діагонально.
Всі моделі отримали новий процесор A15 Bionic – чипсет помітно прискорить роботу смартфонів.
Базові версії iPhone 13 та iPhone 13 mini отримали поліпшену стабілізацію завдяки оновленому основному датчику камери. Знімання в темний час доби буде якіснішим.
Автономність в бюджетних моделях теж поліпшили.
iPhone 13 та iPhone 13 не будуть продаватися з 64 Гб внутрішнього сховища — мінімальний обсяг доступний в розмірі 128 Гб.
Ціни на смартфони:
iPhone 13 mini – від $699;
iPhone 13 – від $799;
iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max
Топові версії смартфонів також оснащені процесором A15 від Apple, а дисплеї отримали підтримку частоти до 120 Гц.
Розміри пристроїв залишилися без змін.
Головні нововведення знаходяться в камерах — основний датчик отримав можливість мікрознімання, всі три об’єктиви отримали підтримку нічного режиму. Компанія також додала кінематографічний режим — з його допомогою можна застосовувати фокус після знімання. У пам’яті пристрою зберігається інформація про глибину кадру.
Для любителів якісних відео з’явилася функція ProRes Video – тепер відео можна зняти в форматі 4K 30 FPS для обробки в додатках на кшталт Final Cut Pro.
За заявою Apple, iPhone 13 Pro Max – найживучіший iPhone в історії. Він стане рекордсменом за автономністю.
iPhone 13 Pro і Pro Max отримали максимальну модифікацію з 1 ТБ внутрішнього сховища.
Ціни на топові смартфони:
iPhone 13 Pro – від $999;
iPhone 13 Pro Max – від $1099.
Apple Watch Series 7
Компанія також представила оновлену лінійку розумних годинників.
Серед головних змін — збільшений дисплей завдяки вузьким рамкам.
Компанія оснастила годинники унікальними циферблатами, які підлаштовуються під звички та стиль життя користувача.
Apple подбала і про міцність новинок – Watch Series 7 отримали переднє скло і колишній рівень захисту від води та пилу.
Ціна на Apple Watch 7 починається від $399, а в продаж вони надійдуть вже цієї осені.
iPad і iPad mini
Базова версія планшета отримала чипсет A13, який забезпечив приріст продуктивності на 20% в порівнянні з попередньою моделлю.
Фронтальна камера отримала 12-мегапіксельний датчик.
Новинка також отримала підтримку клавіатури та Apple Pencil, а також функцію True Tone. Тепер екран може підлаштовуватися під навколишнє температуру.
Зовні планшет практично не відрізняється від попередника.
Ціна на новий iPad починається від $329.
Компактний iPad mini отримав набагато більше оновлень. Рамки навколо дисплея помітно зменшилися — тепер він схожий на iPad Pro.
Планшет працює на чипсеті A15, а розмір екрану складає 8,3 дюйма.
Замість FaceID компанія оснастила новинку сканером відбитків пальців в кнопці.
Планшет заряджатиметься за допомогою порту USB-C, а також підтримуватиме 5G.
Основна камера – 12-мегапіксельний датчик, а фронтальна – 12-мегапіксельний широкоформатний з підтримкою Center Stage.
Новинка також отримала підтримку Apple Pencil з магнітною зарядкою.
Ціна на iPad Mini становить від $499.
Компанія планує не обмежуватися вересневою презентацією — фанати очікують до кінця року анонсу навушників AirPods 3, а також комп’ютера Mac.
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