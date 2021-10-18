Компанія Apple представила нові бездротові навушники AirPods 3 на другій осінній презентації 18 жовтня. Захід проходив в онлайн-форматі через пандемію.

Нові AirPods 3 отримали змінений дизайн — навушники тепер схожі на топову модель AirPods Pro, але без силіконових амбушур.

Тепер вони стали компактнішими за попередню модель, а якість звучання теж помітно покращилась.

Функціонал також змінився — навушники отримали функцію Просторове аудіо, завдяки якій створюється об’ємний звук при перегляді фільмів і серіалів. Однак режим шумопоглинання залишиться недоступним — такою технологією може похвалитися дорожча модель AirPods Pro.

Apple також вдалося поліпшити автономність AirPods 3. Чохол зможе працювати на 20% довше, а заряджатися за допомогою бездротових технологій за замовчуванням. Користувачам не доведеться обирати між двома версіями кейсів, як це було з AirPods 2.

AirPods 3 також оснастили підтримкою помічника Siri від Apple, який керується голосовими командами.

Навушники оснастили тим же процесором, що й AirPods – H1 від Apple.

Ціна на AirPods 3 – від $179.

Нагадаємо, що AirPods 2 компанія Apple представила ще в березні 2019 року. Навушники візуально не відрізнялися від першої версії, хоча новинка могла похвалитися збільшеною на 50% автономністю і підтримкою бездротової зарядки при виборі одного з двох кейсів.