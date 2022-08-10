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Презентація Samsung Galaxy Unpacked 2022 (онлайн-трансляція)

10 Серпня 2022, 10:36
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Samsung Galaxy Fold
Джерело: Unsplash

Компанія Samsung традиційно проведе свою літню презентацію Galaxy Unpacked 10 серпня. Захід заплановано на 17.00 за київським часом.

Переглянути презентацію Samsung Galaxy Unpacked 2022 можна у прямому ефірі на YouTube-каналі Samsung.

Зараз дивляться

Очікується, що компанія представить відразу кілька нових пристроїв – складаний смартфон Galaxy Fold 4, а також розумний годинник Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro.

Інсайдери вже встигли розкрити основні деталі довгоочікуваних девайсів Samsung – Galaxy Fold 4 отримає захист Gorilla Glass Victus+, швидшу зарядку потужністю до 25 вт та топовий дисплей OLED із частотою оновлення 120 Гц.

Камери також отримають зміни – буде одразу три об’єктиви. Основою буде на 5 Мп, а решта – на 12 та 10 Мп.

Щоправда, вартість поки що не розкрили.

Що стосується розумних годинників, Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro не сильно відрізнятимуться від своїх попередників. Серед головних змін – відсутність рамки довкола дисплея, яку можна було прокручувати для навігації. Це була фішка аксесуарів Samsung, і відмова від неї точно сподобається не всім.

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