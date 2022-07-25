Південнокорейська компанія Samsung продовжує працювати в Росії та продає свою техніку за “сірими” схемами. Також вони масово набирають співробітників для “непрямих” закупівель для представництва в Москві.

З кінця червня Samsung в РФ шукає 19 нових менеджерів та 12 розробників у дослідному центрі Samsung на ресурсі HeadHunter. Потрібні такі фахівці, як керівник відділу побутової електроніки, регіональний менеджер, менеджер по роботі з ключовими клієнтами, спеціаліст групи контролю закупівель тощо.

В описі останньої вакансії йдеться, що до обов’язків майбутнього співробітника входитиме підтримка процесу вибору постачальників із “непрямих” закупівель. Фактично магазини пропонують покупцям “сірий” товар, який призначений для країн ЄАЕС. Про це повідомляють росЗМІ.

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За словами близького джерела до авторизованого роздрібу Samsung в РФ, сформувалося два види “сірого” товару. Перший – повністю контрабандний, другий – умовно “сірий”. Офіційно головний офіс Samsung у Кореї як би проти цього, але “не помічає”, що його офіційні дилери в Росії продають контрафактну техніку.

Крім пошуку співробітників у Москві, також шукають у Владивостоці та Новосибірську.

Нагадаємо, у березні компанія Samsung Electronics Co. заявила, що постачання продукції до Росії призупинено через поточні геополітичні події. У заяві південнокорейського технологічного гіганта йшлося про те, що вони активно стежать за розвитком складної ситуації.