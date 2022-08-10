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Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2022 (онлайн-трансляция)

10 августа 2022, 10:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Samsung Galaxy Fold
Источник: Unsplash

Компания Samsung традиционно проведет свою летнюю презентацию Galaxy Unpacked 10 августа. Мероприятие запланировано на 17.00 по киевскому времени.

Посмотреть презентацию Samsung Galaxy Unpacked 2022 можно в прямом эфире на YouTube-канале Samsung.

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Ожидается, что компания представит сразу несколько новых устройств — складной смартфон Galaxy Fold 4, а также умные часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro.

Инсайдеры уже успели раскрыть основные детали долгожданных девайсов Samsung — Galaxy Fold 4 получит защиту Gorilla Glass Victus+, более быструю зарядку мощностью до 25 вт и топовый дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц. 

Камеры также получат изменения — будет сразу три объектива. Основой будет на 5 Мп, а остальные — на 12 и 10 Мп.

Правда, стоимость пока не раскрыли.

Что касается умных часов, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro не будут сильно отличаться от своих предшественников. Среди главных изменений — отсутствие рамки вокруг дисплея, которую можно было прокручивать для навигации. Это была фишка аксессуаров Samsung, и отказ от нее точно понравится далеко не всем.

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