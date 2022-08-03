Характеристики складного смартфона Galaxy Z Fold 4 слили в сеть за неделю до анонса. Новинку покажут на презентации Galaxy Unpacked 2022 10 августа, но детали устройства раскрыли уже сейчас.

Предыдущие модели не могли похвастаться надежной защитой экранов, поэтому Galaxy Z Fold 4 получил стекло Gorilla Glass Victus+. Аналогичная панель устанавливается на флагманский Galaxy S22.

В отличие от Fold 3, новинка получит более быструю зарядку мощностью до 25 Вт. Подзарядить аккумулятор от 0 до 50% можно всего за 30 минут. За работу устройства будет отвечать передовой процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Дисплей построен по технологии OLED с частотой обновления 120 Гц.

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Камеры также смогут удовлетворить потребности многих — фронтальный датчик будет 10-мегапиксельным. Основная камера получит объектив на 50, 12, и 10 Мп.

О ценах пока ничего не известно, но Samsung озвучит стоимость уже 10 августа во время презентации.

Ранее инсайдеры раскрыли подробности и о других устройствах, которые покажут на мероприятии Galaxy Unpacked 2022 — речь идет об умных часах Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Их покажут без привычных рамок дисплея, которые можно вращать. Не все фанаты оценят изменения, но у компании свои планы на этот счет.