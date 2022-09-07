7 вересня відбудеться презентація Apple – на заході традиційно покажуть нові гаджети, про які ходили чутки весь рік. Ще до події стало відомо, що публіці представлять iPhone 14, новий годинник Apple Watch 8, iPad, ноутбуки MacBook і навушники AirPods Pro.

Дивитись осінню презентацію Apple можна буде онлайн. Початок заходу заплановано на 7 вересня о 20.00 за Києвом.

Онлайн-трансляція осінньої презентації Apple з iPhone 14 буде доступна на сайті та YouTube.

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Осіння презентація Apple 7 вересня (онлайн-трансляція)

Що покажуть на презентації Apple 7 вересня

Якщо попередні заходи були заплановані бюджетному iPhone SE та оновленню iOS 16, то на осінь Apple готує основні новинки.

Інсайдери запевняють, що родзинкою заходу стануть iPhone 14. Усього смартфон буде доступний у 4 модифікаціях: базовий, Max, Pro та Pro Max версія.

Кардинальних змін у дизайні не буде, але верхній виріз на екрані розділять надвоє для датчиків та фронтальної камери.

Флагмани будуть доступні в нових кольорах, а топові версії отримають покращені камери та процесори A16. Версії iPhone 14 та Max-модифікація залишиться з камерами та процесором як в iPhone 13.

Однією з головних особливостей стане супутниковий зв’язок, який дозволить обмінюватися повідомленнями та дзвонити за допомогою супутникового сигналу. Самі пристрої будуть дорожчими за попередників:

iPhone 14 – $ 799;

iPhone 14 Max – $ 899;

iPhone 14 Pro – $ 1099;

iPhone 14 Pro Max – $1 199.

Наступними на презентації покажуть розумний годинник Apple Watch 8. Особливих змін не буде в апаратній частині, але додадуть датчики вимірювання температури тіла та нові функції. Також обіцяють показати Apple Watch Pro з титановим корпусом та 47-мм екраном. Пристрій буде коштувати від $900.

Також публіці покажуть комп’ютери Mac із чіпами M2.

Нові iPad отримають екрани з діагоналлю 11 та 12,9 дюйма, процесор М2, а також роз’ємом для заряджання USB-C. Щоправда, останній слух може не підтвердиться – компанія не поспішає робити крок до таких змін у iPhone 14.

Щодо телевізорів, компанія представить оновлений. Приставка Apple TV із чипсетом A14 та великим обсягом оперативної пам’яті. На цей раз корпорація хоче відійти у бік ігор.

Розумну колонку HomePod зроблять доступною для покупки вже у 2023 році, але вперше її покажуть уже цієї осені.

Майбутні вакуумні навушники AirPods Pro отримають новий чипсет, але більше про них нічого не відомо.