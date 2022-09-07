7 сентября состоится презентация Apple — на мероприятии традиционно покажут новые гаджеты, о которых ходили слухи весь год. Еще до события стало известно, что публике представят iPhone 14, новые часы Apple Watch 8, iPad, ноутбуки MacBook и наушники AirPods Pro.

Смотреть осеннюю презентацию Apple можно будет онлайн. Начало мероприятия запланировано на 7 сентября в 20.00 по Киеву

Онлайн-трансляция осенней презентации Apple с iPhone 14 будет доступна на сайте, а также YouTube.

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Осенняя презентация Apple 7 сентября (онлайн-трансляция)

Что покажут на презентации Apple 7 сентября

Если предыдущие мероприятия были запланированы бюджетному iPhone SE и обновлению iOS 16, то на осень Apple готовит основные новинки.

Инсайдеры уверяют, что изюминкой мероприятия станут iPhone 14. Всего смартфон будет доступен в 4 модификациях: базовый, Max, Pro и Pro Max версия.

Кардинальных изменений в дизайне не будет, но верхний вырез на экране разделят надвое для датчиков и фронтальной камеры.

Флагманы будут доступны в новых цветах, а топовые версии получат улучшенные камеры и процессоры A16. Версии iPhone 14 и Max-модификация останется с камерами и процессором как у iPhone 13.

Одной из главных особенностей станет спутниковая связь, которая позволит обмениваться сообщениями и звонить с помощью спутникового сигнала. Сами устройства будут дороже предшественников:

iPhone 14 — $799;

iPhone 14 Max — $899;

iPhone 14 Pro — $1 099;

iPhone 14 Pro Max — $1 199.

Следующими на презентации покажут умные часы Apple Watch 8. Особых изменений не будет в аппаратной части, но добавят датчики измерения температуры тела и новые функции. Также обещают показать Apple Watch Pro с титановым корпусом и 47-мм экраном. Устройство будет стоить от $900.

Также публике покажут компьютеры Mac с чипами M2.

Новые iPad получат экраны с диагональю 11 и 12,9 дюймов, процессор М2, а также разъемом для зарядки USB-C. Правда, последний слух может не подтвердится — компания не спешит делать шаг к таким изменениям в iPhone 14.

Что касается телевизоров, компания представит обновленный. Приставка Apple TV с чипсетом A14 и большим объемом оперативной памяти. В этот раз корпорация хочет отойти в сторону игр.

Умную колонку HomePod сделают доступной для покупки уже в 2023 году, но впервые ее покажут уже этой осенью.

Будущие вакуумные наушники AirPods Pro получат новый чипсет, но больше о них ничего не известно.