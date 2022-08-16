Американська корпорація Apple загрожує звільнити співробітницю, яка розмістила вірусне відео в TikTok. Ролик містить поради щодо безпеки iPhone.
Співробітницю Періс Кемпбелл звинувачують у тому, що вона порушила політику компанії, назвавши себе працівником Apple у соцмережах.
Періс працює у корпорації близько шести років. Остання її посада – технік з ремонту в роздрібному магазині.
Минулого тижня Кемпбелл дала поради в TikTok користувачу, який втратив свій iPhone на Coachella. Потім він отримав текстові повідомлення із погрозами. У них говорилося, що його особисту інформацію буде продано на чорному ринку, якщо він не видалить iPhone зі свого Apple ID.
– Я не можу точно сказати, звідки я це знаю, але останні шість років я працюю сертифікованим інженером з обладнання в одній компанії, яка любить говорити про фрукти. Ваш телефон насправді марний для них, і ви єдина людина, яка може їм допомогти. Пропоную вам цього не робити, – відповіла Періс.
Відео набрало більше семи мільйонів переглядів і досі залишається в акаунті Кемпбелл, незважаючи на те, що менеджер відразу сказав їй видалити пост.
@stopitparis #stitch with @Stella ♬ Love You So – The King Khan & BBQ Show
Ба більше, Періс оприлюднила ще одне відео, в якому розповіла про ситуацію, що склалася. Вона зазначила, що чекає на звільнення, хоч і не згодна з претензією.
@stopitparis hey apple, don’t fire me #techtok #greenscreen ♬ original sound – paris campbell