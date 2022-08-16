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Співробітниці Apple загрожує звільнення через відео в TikTok

16 Серпня 2022, 14:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Apple
Джерело: Depositphotos

Американська корпорація Apple загрожує звільнити співробітницю, яка розмістила вірусне відео в TikTok. Ролик містить поради щодо безпеки iPhone.

Співробітницю Періс Кемпбелл звинувачують у тому, що вона порушила політику компанії, назвавши себе працівником Apple у соцмережах.

Періс працює у корпорації близько шести років. Остання її посада – технік з ремонту в роздрібному магазині.

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Минулого тижня Кемпбелл дала поради в TikTok користувачу, який втратив свій iPhone на Coachella. Потім він отримав текстові повідомлення із погрозами. У них говорилося, що його особисту інформацію буде продано на чорному ринку, якщо він не видалить iPhone зі свого Apple ID.

– Я не можу точно сказати, звідки я це знаю, але останні шість років я працюю сертифікованим інженером з обладнання в одній компанії, яка любить говорити про фрукти. Ваш телефон насправді марний для них, і ви єдина людина, яка може їм допомогти. Пропоную вам цього не робити, – відповіла Періс.

Відео набрало більше семи мільйонів переглядів і досі залишається в акаунті Кемпбелл, незважаючи на те, що менеджер відразу сказав їй видалити пост.

@stopitparis #stitch with @Stella ♬ Love You So – The King Khan & BBQ Show

Ба більше, Періс оприлюднила ще одне відео, в якому розповіла про ситуацію, що склалася. Вона зазначила, що чекає на звільнення, хоч і не згодна з претензією.

@stopitparis hey apple, don’t fire me #techtok #greenscreen ♬ original sound – paris campbell

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Джерело
The Verge
Теги
Apple
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