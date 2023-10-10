В Україні створили унікальну рацію, зв’язок якої не може глушити армія РФ. Радіостанція отримала назву Himera, і вона допомагає протистояти РЕБ.

Про технологічну новинку розповів глава Мінцифри Михайло Федоров. За словами чиновника, рація працює навіть під спробами заглушити або розшифрувати сигнал. Сама Himera може похвалитися автономністю до 4 днів.

Примітно, що рація також здатна допомагати знаходити наших воїнів, яким потрібна евакуація. Управління рацією здійснюється через додаток у смартфоні. На корпусі можна помітити, що екрана немає – лише отвори в корпусі для мікрофона, антена і кілька кнопок для навігації. Щоправда, про технічні можливості та про кількість випущених рацій поки не повідомляють.

Зараз дивляться

– Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 і отримала $10 тис. на масштабування та розвиток продукту, – заявив Федоров.

І поки в Україні розробляють гаджети для війни, у Meta показали смарт-окуляри для стрімів у Facebook. За новинку попросять від $299, а в продаж незвичайний аксесуар надійде вже 17 жовтня.