Генеральний директор Meta Марк Цукерберг презентував модель смарт-окулярів Ray-Ban Meta наступного покоління. В компанії зазначили, що вдосконалили попередню версію гаджета. Зокрема, змінили дизайн та додали кілька нових функцій.

Окуляри устатковані надширококутною 12-мегапіксельною камерою, що знаходиться з правого боку, а з лівого розташований світлодіодний індикатор. Він сповіщає людей навколо, що користувач робить фото чи записує відео. Роздільна здатність камери – 1080p. Вона дозволяє вести стрими у Facebook та Instagram, а також миттєво ділитися знімками з рідними та друзями.

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Пристрій обладнаний пʼятьма мікрофонами, що мають забезпечити якісний голосовий звʼязок та запис просторового звуку. Завдяки вбудованим динамікам, розумні окуляри можуть виконувати функцію навушників. У Meta запевняють, що оточуючі не почують звуку з динаміків попри те, що вони на 50% голосніше за ті, що мала попередня версія девайса. Власник смарт-окулярів також чутиме звуки навколо.

Оновився й футляр для зарядки. На вигляд він майже ідентичний класичному захисному чохлу Ray-Ban. Проте, на відміну від звичайного обладнаний світлодіодним індикатором, що сповіщатиме про живлення, та порт USB-C. Портативний футляр забезпечить до восьми додаткових зарядів (загалом 36 годин використання). Щодо батареї самого гаджета, то в компанії кажуть, що акумулятор протримається близько шести годин за умови змішаного користування та десь чотири години, якщо власник вестиме пряму трансляцію.

Працює гаджет на процесорі Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Обсяг пам’яті – 32 Гбайт. Розробник зменшив вагу окулярів, зробив їх ергономічнішими та водонепроникними.

Ray-Ban Meta Smart Glasses вже доступні для попереднього замовлення у кількох кольорах: класичному чорному – в матовій та глянцевій версії, а ще Jeans, Rebel Black та Caramel. До продажу гаджет надійде 17 жовтня. Ціна смарт-окулярів стартуватиме від $299.

Фото: скрин з презентації Meta