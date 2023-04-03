Глава Мінцифри Михайло Федоров стурбований розвитком штучного інтелекту. Чиновник підтримує заклик Маска та Возняка призупинити розвиток цієї технології.

Про це Федоров розповів в одному з останніх інтерв’ю.

– Тоді була проблема, як прискорити його розвиток. А зараз – що з ним робити і як зупинитися, – вважає чиновник.

Очільник Мінцифри вважає, що розбиратися в ШІ мають усі, адже скоро його почнуть активно використовувати в роботі.

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– Або ти почнеш використовувати штучний інтелект, або він замінить тебе, – додав чиновник.

Федоров вважає, що потрібно правильно регулювати ШІ на державному рівні. До того ж в Україні найбільша кількість розробників цієї технології порівняно з іншими країнами.

На тлі цього в Мінцифрі планують використовувати ШІ для інновації під час відновлення країни. Але для цього потрібно створити саму стратегію інновації.

Нагадаємо, що Маск і Возняк закликали призупинити розробку штучного інтелекту. На думку лідерів у цифровій галузі, система може вийти з-під контролю і нести загрозу всьому людству. Усе через конкуренцію, яку системи можуть скласти людям – вони можуть нас перевершити в розвитку та перехитрити.