В Украине создали уникальную рацию, связь которой не может глушить армия РФ. Радиостанция получила название Himera, и она помогает противостоять РЭБ.

О технологической новинке рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. По словам чиновника, рация работает даже под попытками заглушить или расшифровать сигнал. Сама Himera может похвастаться автономностью до четырех дней.

Примечательно, что рация также способна помогать находить наших воинов, которым нужна эвакуация. Управление рацией осуществляется через приложение в смартфоне. На корпусе можно заметить, что экрана нет — лишь отверстия в корпусе для микрофона, антенна и несколько кнопок для навигации. Правда, о технических возможностях и о количестве выпущенных раций пока не сообщается.

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— Убежден, что вскоре на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-tech стартапом ІТ Арены 2023 и получила $10 тыс. на масштабирование и развитие продукта, — заявил Федоров.

И пока в Украине разрабатывают гаджеты для войны, в Meta показали смарт-очки для стримов в Facebook. За новинку попросят от $299, а в продажу необычный аксессуар поступит уже 17 октября.