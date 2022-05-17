Повторна видача свідоцтва про реєстрацію шлюбу в Дії – як подати заяву

У Дії можна подати онлайн заяву на отримання повторного свідоцтва про реєстрацію шлюбу. Як це зробити – далі в матеріалі.
- Для того, щоб заповнити заяву, необхідно перейти за посиланням та авторизуватися в Дії за допомогою електронного підпису або Bank ID.
- Далі вам потрібно заповнити онлайн-заяву на отримання повторного свідоцтва.
- Сплачуєте вартість послуги (вона становить 1 грн 51 коп.).
- Оберіть, у який спосіб ви хочете отримати паперовий документ: доставка на адресу, у обраному ДРАЦСі.
- Відслідковуйте статус заяви в особистому кабінеті. Після того, як вона буде оброблена, ви отримаєте документ тим способом, який обрали під час заповнення заяви.
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