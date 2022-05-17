Повторна видача свідоцтва про реєстрацію шлюбу в Дії – як подати заяву

17 Травня 2022, 14:48 Олена Конюшок SEO-спеціаліст

У Дії можна подати онлайн заяву на отримання повторного свідоцтва про реєстрацію шлюбу. Як це зробити – далі в матеріалі. Для того, щоб заповнити заяву, необхідно перейти за посиланням Дії Далі вам потрібно заповнити онлайн-заяву на отримання повторного свідоцтва. Сплачуєте вартість послуги (вона становить 1 грн 51 коп.). Оберіть, у який спосіб ви хочете отримати паперовий документ: доставка на адресу, у обраному ДРАЦСі. Відслідковуйте статус заяви в особистому кабінеті. Після того, як вона буде оброблена, ви отримаєте документ тим способом, який обрали під час заповнення заяви. Читайте також: Як отримати довідку ВПО в Дії

Джерело Дія

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