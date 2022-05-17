Повторная выдача свидетельства о регистрации брака в Дія – как подать заявление

В Дії можно подать заявление на получение повторного свидетельства о регистрации брака. Как это сделать – дальше в материале.
- Для того, чтобы заполнить заявление, необходимо перейти по ссылке и авторизоваться в Дії с помощью электронной подписи или Bank ID.
- Далее вам нужно заполнить онлайн-заявление на получение повторного свидетельства.
- Оплачиваете стоимость услуги (она составляет 1 грн. 51 коп.).
- Выберите, каким образом вы хотите получить бумажный документ: доставка по адресу в выбранном ГРАГСе.
- Следите за статусом заявления в личном кабинете. После того, как он будет обработан, вы получите документ тем способом, который выбрали при заполнении заявления.
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