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Повторная выдача свидетельства о регистрации брака в Дія – как подать заявление

17 мая 2022, 14:48
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Повторная выдача свидетельства о регистрации брака в Дія – как подать заявление

В Дії можно подать заявление на получение повторного свидетельства о регистрации брака. Как это сделать – дальше в материале.

  1. Для того, чтобы заполнить заявление, необходимо перейти по ссылке и авторизоваться в Дії с помощью электронной подписи или Bank ID.
  2. Далее вам нужно заполнить онлайн-заявление на получение повторного свидетельства.
  3. Оплачиваете стоимость услуги (она составляет 1 грн. 51 коп.).
  4. Выберите, каким образом вы хотите получить бумажный документ: доставка по адресу в выбранном ГРАГСе.
  5. Следите за статусом заявления в личном кабинете. После того, как он будет обработан, вы получите документ тем способом, который выбрали при заполнении заявления.
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Источник
Дія
Теги
Дія, Приложение Дія
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