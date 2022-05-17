Повторная выдача свидетельства о регистрации брака в Дія – как подать заявление

17 мая 2022, 14:48 Олена Конюшок SEO-спеціаліст

В Дії можно подать заявление на получение повторного свидетельства о регистрации брака. Как это сделать – дальше в материале. Для того, чтобы заполнить заявление, необходимо перейти по ссылке Дії Далее вам нужно заполнить онлайн-заявление на получение повторного свидетельства. Оплачиваете стоимость услуги (она составляет 1 грн. 51 коп.). Выберите, каким образом вы хотите получить бумажный документ: доставка по адресу в выбранном ГРАГСе. Следите за статусом заявления в личном кабинете. После того, как он будет обработан, вы получите документ тем способом, который выбрали при заполнении заявления. Читайте также: Как получить справку ВПЛ в Дії

Источник Дія

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