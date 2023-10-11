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Потужність – їхня перевага: найкращі Android-смартфони осені 2023

11 Жовтня 2023, 17:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон, телефон, гаджет
Джерело: Unsplash

Команда популярного тесту для перевірки потужності смартфонів AnTuTu склала рейтинг найкращих Android-смартфонів. До списку потрапили ті моделі, які доступні на міжнародному ринку.

Як виявилося, абсолютними лідерами стали смартфони на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 2. Перше місце за Red Magic 8 Pro+, друге – за Asus Phone ROG 7. Трійку лідерів замикає Xiaomi 13, який досить популярний не тільки в Китаї.

Примітно, що потужна версія Xiaomi 13 Pro – лише на четвертому місці. У вересні цей флагман змістив на сходинку нижче топовий Samsung Galaxy S23+. Шосте місце – Galaxy S23 Ultra, а сьоме – Redmi K60 Ultra. Ще один Samsung Galaxy S23 посів восьме місце. Після нього в рейтингу OnePlus 11 і Lenovo Legion Y70 відповідно. Як можна помітити, всі смартфони в рейтингу мають чипсет бренду Snapdragon.

Зараз дивляться

І поки фанати Android-смартфонів змагаються в продуктивності, власники iPhone 15 скаржаться на проблеми з екраном. Як виявилося, флагмани страждають від перегорання екрана. Це відбувається через статичну картинку на дисплеї, тож виправити це неможливо. Цілком можливо, що це брак, але проблема виникає через кілька тижнів користування пристроєм.

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Android
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