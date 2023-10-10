Власники Tesla використовують новенькі iPhone 15 Pro як брелок для авто. Усе завдяки новим функціям, які дають змогу відкривати електрокар одним натисканням.

Так, ідеться про кнопку, яку у версіях iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max поставили замість перемикача на беззвучний режим. Нову кнопку можна використовувати для ввімкнення камери, голосового помічника, будильника, та навіть відкривання авто. Саме останнє й особливо цінується серед власників Tesla.

За допомогою натискання на бічний сенсор iPhone 15 Pro можна відчинити багажник, зупинити або почати заряджання акумулятора, а також увімкнути кондиціонер. Для цього навіть не потрібно розблокувати екран смартфона.

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Щоб використовувати всі функції смартфона, необхідно зайти в налаштування iPhone і вибрати меню Кнопка дій. У вікні з’являться всі доступні функції, серед яких потрібно вибрати відповідні. Примітно, що Tesla не надають брелок для розблокування автівки – доступ до неї здійснюється через додаток.

Електрокари оснащені не тільки унікальними функціями, а й допомагають непогано економити. Експерти з’ясували, які електрокари найекономічніші. Як виявилося, це не найменші моделі, як багато хто міг припустити – лідером виявився Peugeot 308.

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Джерело: The Drive