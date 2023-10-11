Команда популярного теста для проверки мощности смартфонов AnTuTu составил рейтинг самых лучших Android-смартфонов. В список попали те модели, которые доступны на международном рынке.

Как оказалось, абсолютными лидерами стали смартфоны на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Первое место за Red Magic 8 Pro+, второе — за Asus Phone ROG 7. Тройку лидеров замыкает Xiaomi 13, который довольно популярный не только в Китае.

Примечательно, что мощная версия Xiaomi 13 Pro лишь на четвертом месте. В сентябре этот флагман сместил на строчку ниже топовый Samsung Galaxy S23+. Шестое место — Galaxy S23 Ultra, а седьмое Redmi K60 Ultra. Еще один Samsung Galaxy S23 занял восьмое место. После него в рейтинге OnePlus 11 и Lenovo Legion Y70 соответственно. Как можно заметить, все смартфоны в рейтинге имеют чипсет бренда Snapdragon.

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И пока фанаты Android-смартфонов соревнуются в производительности, владельцы iPhone 15 жалуются на проблемы с экраном. Как оказалось, флагманы страдают от перегорания экрана. Это происходит из-за статичной картинки на дисплее, и исправить это невозможно. Вполне возможно, что это брак, но проблема возникает спустя несколько недель пользования устройства.