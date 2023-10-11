Власники iPhone 15 скаржаться на вигоряння екрана: це не виправити

Власники iPhone 15 заявили про нову проблему смартфона – у флагмана вигорає екран. На тлі цього користувачі також скаржаться на опіки, отримані від використання телефона.

Про скарги вказується на форумі Apple.

І хоча iPhone 15 став доступним у середині вересня, про проблеми почали заявляти через два тижні після покупки. Наприклад, інтерфейс клавіатури iOS залишався на екрані навіть після її закриття, і виправити це неможливо.

Зараз дивляться

Причина проблеми типова для більшості смартфонів – все через відображення статичних зображень довгий час. Щоб таких проблем не було, виробник використовує певні технології. Схоже, це не допомогло. Найчастіше проблема спостерігається на топових моделях – iPhone 15 Pro і Pro Max.

У компанії поки що не коментували скарги користувачів.

Нагадаємо, що власники iPhone 15 скаржилися на перегрів смартфонів. Багато хто зазначив, що дорогий флагман неможливо тримати в руках. До того ж, його навіть необов’язково навантажувати завданнями, щоб пристрій почав грітися. Здебільшого проблема спостерігається у версії iPhone 15 Pro і Pro Max.

В Apple заявили, що виправлять цей недолік найближчим часом разом з оновленням iOS 17. Традиційно, з переходом на нову ОС користувачі можуть зіткнутися з безліччю проблем. Наприклад, смартфон може розряджатися швидше, або ж відображати інформацію повільніше.