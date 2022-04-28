Миллиардер Илон Маск, который недавно купивл платформу Twitter, переживает из-за безопасности личных сообщений в социальной сети.
Он отметил, что компании следует ввести сквозное шифрование, как в мессенджерах.
– Личные сообщения Twitter должны иметь сквозное шифрование, такое как Signal, чтобы никто не мог шпионить за вашими сообщениями или сломать их, – сказал он.
Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages
— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022
Ранее в Twitter уже работали над шифрованием для личных сообщений, но по каким-то причинам отказались от реализации этой идеи.
Пользователям платформы остается надеяться, что это сообщение Маска как можно скорее приведет к соответствующим изменениям.
Отметим, что сквозное шифрование – это способ передачи данных, в котором только пользователи, которые участвуют в общении, имеют доступ к сообщениям.
Напомним, что Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter $44 млрд. По словам независимого председателя совета директоров Twitter Брета Тейлора, его коллеги тщательно обдумывали это предложение и сошлись на том, что это самый лучший вариант развития событий.