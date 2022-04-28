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Нужно сквозное шифрование: Илон Маск переживает из-за безопасности сообщений в Twitter

28 апреля 2022, 13:25
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Миллиардер Илон Маск, который недавно купивл платформу Twitter, переживает из-за безопасности личных сообщений в социальной сети.

Он отметил, что компании следует ввести сквозное шифрование, как в мессенджерах.

– Личные сообщения Twitter должны иметь сквозное шифрование, такое как Signal, чтобы никто не мог шпионить за вашими сообщениями или сломать их, – сказал он.

Ранее в Twitter уже работали над шифрованием для личных сообщений, но по каким-то причинам отказались от реализации этой идеи.

Пользователям платформы остается надеяться, что это сообщение Маска как можно скорее приведет к соответствующим изменениям.

Отметим, что сквозное шифрование – это способ передачи данных, в котором только пользователи, которые участвуют в общении, имеют доступ к сообщениям.

Напомним, что Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter $44 млрд. По словам независимого председателя совета директоров Twitter Брета Тейлора, его коллеги тщательно обдумывали это предложение и сошлись на том, что это самый лучший вариант развития событий.

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Теги
Twitter, Илон Маск
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