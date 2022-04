Миллиардер Илон Маск, который недавно купивл платформу Twitter, переживает из-за безопасности личных сообщений в социальной сети.

Он отметил, что компании следует ввести сквозное шифрование, как в мессенджерах.

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022