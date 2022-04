Мільярдер Ілон Маск придбав соцмережу Twitter за $44 млрд. Про всі свої плани він активно розповідав публіці, і тепер є велика ймовірність того, що їх буде реалізовано.

Що може змінитися у Twitter після купівлі Маском – далі у матеріалі.

Компанія стане приватною

За даними закордонних ЗМІ, Маск хоче зберегти якнайбільше акціонерів, але подробиць навіть про формування ради директорів поки що немає. Також мільярдеру доведеться поєднувати управління соцмережею з керівництвом своїми іншими компаніями – Tesla, SpaceX, Starlink, Boring Company та Neuralink.

Мінімальна модерація контенту

Мільярдер раніше вже неодноразово заявляв, що є абсолютистом свободи слова. Він незадоволений роботою модерації соцмережі та вважає, що їхні дії заважають користувачам висловлювати свої думки абсолютно вільно.

Відкритий код Twitter

Ілон Маск хоче показати всім охочим принцип роботи соцмережі – для цього алгоритми будуть ґрунтуватися на моделі з відкритим кодом. Користувачі зможуть побачити, чому та чи інша публікація з’явилася у них в стрічці новин.

Монетизація соцмережі

У Twitter спостерігаються проблеми із заробітком коштів – отримання виторгу з реклами важко назвати стабільним. Маск вже не раз пропонував запровадити функцію підписки – користувачі зможуть позбутися реклами. Платна версія Twitter Blue коштує $3 на місяць, і доступна в Канаді та США. Мільярдер раніше пропонував знизити вартість до $2, але вилучати плату за весь рік одноразово.

Актуальний контент у Twitter

Ілон Маск хоче змінити принцип роботи соцмережі. Йому не подобається, що у більшості найпопулярніших сторінок у соцмережі контент публікується рідко.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.

Як це можна змінити, глава Tesla поки що не зізнався.

Війна проти ботів

Мільярдер оголосив війну несправжнім користувачам – спаму та ботам. Він пообіцяв перемогти їх у межах Twitter або померти у битві з ними.

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying!

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022